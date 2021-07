Im September jähren sich die Ausschreitungen gegen mosambikanische Vertragsarbeiter in Hoyerswerda zum 30. Mal. Mit einer Kunstaktion auf dem Lausitzer Platz hat die Initiative "Zivilcourage Hoyerswerda" deshalb am Freitag eine "Geste der Freundschaft" nach Mosambik gesendet.

Wie Initiatorin Sabine Proksch erklärte, sollte die Aktion gefilmt und dann auf der Plattform YouTube hochgeladen werden: "Wir stellen das Video dort ein, damit es weltweit zu sehen ist", so Proksch. Ziel sei es, die ehemaligen mosambikanischen Vertragsarbeiter zu grüßen, die Ende der 1970er Jahre nach Hoyerswerda kamen und dort lebten und arbeiteten.

Nach den rassistischen Ausschreitungen vom September 1991 mussten die Vertragsarbeiter nach Mosambik zurückkehren - mitten in den Bürgerkrieg. "Sie leben dort immer noch in Armut. Die Ausbildung hier bei uns hat ihnen gar nichts genützt. Im Gegenteil. Sie werden auch von den eigenen Landsleuten abgelehnt. Obendrein sind sie um den Großteil ihres Lohns und ihre Rentenansprüche geprellt worden", berichtete Sabine Proksch und fügte an: "Das haben wir auch erst jetzt erfahren. Für uns war das ein Schock."