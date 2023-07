Oberlausitz Kunstbus rollt im August zu Konzerten und Events

Im August rollt wieder ein bisschen extra Kultur durch die Oberlausitz. Am 19. und 20. August legt ein Kunstbus an sechs verschiedenen Orten einen Stopp ein und gibt einen Einblick in die hiesige Kunst- und Kulturszene. Station wird in Wartha, Großdubrau, Neschwitz, Saritsch, Kleinwelka und Bautzen gemacht.