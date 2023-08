Hüte, blumige Sommerkleider, Perlenohringe, sorgfältig gezogener Lippenstift. Was ist denn hier mit den Fahrgästen los? Von außen wirkte der Bus nicht anders als die üblichen weißen Linienfahrzeuge des Oberlausitzer Busverkehrs. Nur auf seinem Display zeigte er dezent "Kunstbus" als Fahrziel an. Innen geht alles sehr fix: Ich erhalte eine Art Festivalbändchen, dann schließen sich die Türen und das Konzert beginnt.

Von außen weist nur der Schriftzug im Display daraufhin, dass es sich um kein übliches Fahrzeug im Buslinienverkehr handelt. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Mit Akustikfolk schaukelnd um die Kurven

Eine junge Frau steht in der Nische gegenüber der Doppeltür, wo sonst Räder und Kinderwagen geparkt werden. Mit einer Hand am gelben Haltegriff singt sie selig, ein Gitarrenkoffer liegt zu ihren Füßen. Wir verlassen schaukelnd die Bautzener Innenstadt. Das fahrende Publikum, vornehmlich 50plus mit deutlich hohem weiblichen Anteil, applaudiert nach jedem Stück.

Großartig! Hier ist es klimatisiert. Ines Herrmann Singer/Songwriterin

Inzwischen hat die Sängerin die Gitarre ausgepackt und spielt Akustikfolk. Wie sich ein Bus als Bühne macht? "Großartig!", sagt sie in einer Vorstellungslücke. "Hier ist es klimatisiert". Ines Herrmann, eine Singer/Songwriterin aus Dresden, war bereits letztes Jahr dabei, als die Kunstbusse zwischen Neusalza-Spremberg und Zittau pendelten.

Cembalo-Klänge im Schwesternhaus

Erster Stopp des Busses sind die Schwesternhäuser der freikirchlichen Herrnhuter Brüdergemeine in Kleinwelka. Sie gelten heute als einzigartiges spätbarockes Kulturdenkmal. Das will ich sehen und steige aus. Später wird mich ein anderer Kunstbus mitnehmen, zeigt ein Blick in den Fahrplan. In den verwinkelten, kahlen Gängen des alten Haupthauses spielt das Ehepaar Sabine und Clemens Kowollik barocke Traversflöte und Cembalo. Ich treffe auf Ines Seelinger - eine echte Schwester der Brüdergemeine.

Ines Seelinger ist eine Schwester der Herrnhuter Brüdergemeine. Mit anderen Ehrenamtlichen will sie wieder Leben in die Schwesternhäuser in Kleinwelka bringen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Große Pläne für Kleinwelkas Kulturdenkmal

Dieses erste Schwesternhaus sei 1770 erbaut wurden, als sich Gläubige der Herrnhuter Brüdergemeine in Kleinwelka niederließen, erklärt Ines Seelinger. Das religiöses Verständnis erforderte damals die räumliche Trennung von ledigen Frauen und Witwen. Für sie wurden Schwesternhäuser gebaut, in denen gelebt und gearbeitet wurde.

Viele Jahre stand das Gebäudeensemble in Kleinwelka leer und verfiel. Jetzt geht es hier wieder vorwärts. Ein Baugerüst steht an einer Giebelwand. Dank Fördermittel wird gerade das Dach des ältesten Gebäudeteils gesichert und denkmalgerecht aufgebaut.

Michael Schmorrde von der Brüder-Unität und Lutz Reiter vom Verein Schwesternhäuser Kleinwelka e.V. freuen sich, das Kleinwelka zum Teil der Kunstbustour geworden ist. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Der Verein Schwesternhäuser Kleinwelka e.V. will dem Ensemble Leben einhauchen. Jetzt zum Kunstbus-Wochenende gibt es zwei Bildergalerien und kleine Konzerte. Aber nicht allein als Kulturstätte und Sehenswürdigkeit seien die Schwesternhäuser ein tolles Domizil, sagt Lutz Reiter vom Verein. Seit die Gaststätte in Kleinwelka dicht gemacht hat, brauchen die Kleinwelkaer einen Treffpunkt, etwa um Geburtstage zu feiern oder eine Einschulung.

Mit einem feurigen Tango nach Neschwitz

Um im barocken Zeitgefühl zu bleiben, entscheide ich mich für eine Stippvisite nach Neschwitz, wo der Kunstbus ebenfalls Halt macht. Am 26. August feiert das barocke Schloss mit seiner weitläufigen Anlage sein 300-jähriges Bestehen. Mit dem Kunstbuswochenende wird sich bestimmt schon mal warm gelaufen.

Die Leute sind so entspannt und fröhlich. Das macht Spaß. Anja Konjen Musikerin

Der Kunstbus Nummer 3 bringt mich von Kleinwelka dorthin. Diesmal mit einem feurigen Tango vom Duo Konjen. Die Musiker haben ein E-Piano und ein kleines Schlagzeug im Bus aufgebaut. Hinter ihnen klemmt eine rote Kabeltrommel am Fenster zwischen den Haltegriffen. Den Strom zieht sich das elektronische Klavier vorn aus dem Zigarettenanzünder in der Fahrerkabine.

Mit Piano und Schlagzeug: Anja und Wenzel Konjen spielen im Bus Tango, Bossa Nova und Jazz. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Der Schlagzeuger zieht den Beckenständer näher zu sich, um ihn im Fall der Fälle festhalten zu können. Trotz ihrer um die Kurven schaukelnden Bühne sind die Musiker bester Laune. "Die Leute sind so entspannt und fröhlich. Das macht Spaß", sagt Anja Konjen, die das Klavier spielt. Der Tango animiert einige Fahrgäste zum Mitklatschen.

Eine begeisterte Zuhörerin ist Birgit Krausche. Sie hatte die Kunstbustour vergangenes Jahr für sich entdeckt und fährt nun zum zweiten Mal mit. Es sei ist etwas Besonderes in der Region und sie bleibe auch weiter dabei. "Ich finde es einfach toll und es ist gut organisiert", lobt die Frau aus Neusalza-Spremberg.

Es ist gut organisiert. Birgit Krausche aus Neusalza-Spremberg

Birgit Krausche ist zum zweiten Mal bei der Kunstbustour und begeistert vom Veranstaltungskonzept. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Promenieren mit dem Adel

Der Bus hat mittlerweile Fahrgäste vor dem Neschwitzer Schloss umgeladen und fährt weiter in Richtung Wartha. Vor dem barocken Schloss promeniert der Adel. "Ich bin Generalleutnant und Besitzer des Schlosses", erklärt mir ein Mann mit weißer Lockenperücke und Dreispitz. Helmut Adam mimt den Prinzen Friedrich Ludwig von Württemberg-Winnental. Mit seiner Frau, der Fürstin Ursula Katharina von Teschen, hatte er in Neschwitz seine Sommerresidenz. Und nebenbei hatte so August der Starke die Ursula als eine seiner vielen Mätressen in der Nähe von Dresden.

Wir laufen und plaudern und machen die Leute einfach glücklich. Elvira Gäbler als Fürstin Ursula Katharina von Teschen

Vor dem Neschwitzer Schloss trifft man doch tatsächlich den Besitzer Prinz Friedrich Ludwig von Württemberg-Winnental nebst Gattin Ursula Katharina, Reichsfürstin von Teschen, an. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

"Wir laufen, plaudern und machen die Leute einfach glücklich", sagt die Fürstin, aka Elvira Gäbler. Die verträumten Teiche im Park und das Caféhaus am Schloss machen Idylle perfekt. Begeistert ist auch Heidi Zücker. Sie hat ihren Mann zu Hause gelassen und ist mit ihren beiden Freundinnen unterwegs. "Heute ist Frauentag!", sagt sie und lacht. Sie fahre sonst selten Bus - aber hier in dieser Form zwischen den Veranstaltungsorten sei der Service toll. Ich steige mit den älteren Ladys in den Kunstbus zurück nach Bautzen ein.

Melodien zum Träumen und falsch Abbiegen

"Love will find you, love will find you", tönt die Singer/Songwriterin Ines Herrmann inbrünstig mit halb geschlossenen Augen. Am Fenster ziehen die Dörfer, Hügel und Felder vorbei. Die Akustik ist toll und die Melodie verleitet zum Träumen. Abrupt bricht die Idylle ab. Der Bus ist vor einem Viehbetrieb stehengeblieben. Ernüchtert und irritiert schaue ich auf Betonplatz und flache Wirtschaftsgebäude.

Während Ines Herrmann singt, verpasst doch der Busfahrer glatt die Abfahrt zum Herrenhaus Saritsch. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Doch nein, wir steigen hier nicht aus. Auch der Busfahrer hat geträumt und glatt die Abfahrt zum Herrenhaus nach Saritsch verpasst. Wir drehen wieder um. Die Stimmung im Bus bleibt bestens. Es wird geschwatzt, gelacht und selbstverständlich nach den Songs applaudiert. Als ich schließlich wieder in Bautzen ankomme, fällt es mir tatsächlich schwer den kühlen Kunstbus mit der drückenden Hitze in der Stadt zu tauschen.