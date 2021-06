In Milkwitz im Landkreis Bautzen ist am Sonntagabend ein Kutschengespann außer Kontrolle geraten. Nach Reporterangaben ging das Pferd plötzlich durch und sprang über ein Brückengeländer. Die Kutsche verkeilte sich daraufhin im Geländer, das Pferd stürzte mehrere Meter in die Tiefe.