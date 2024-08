Die provisorische Fußgängerbrücke im Bahnhof Bischofswerda ist mit einer Woche Verspätung in Betrieb genommen worden. Das teilte die Länderbahn mit. Die Sperrung zweier Gleise entfalle damit. In der vergangenen Woche war das Bauwerk durch eine letzte statische Bauabnahme gefallen. Den Angaben zufolge mussten einzelne Verbindungen an der Brücke verstärkt werden. Das sei nachgearbeitet worden.