Der Kreistag Bautzen hat am Montag den Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr beschlossen. Aufwendungen von mehr als einer Milliarde Euro stehen auf dem Papier, darunter Investitionen von insgesamt rund 143 Millionen Euro. Um diese Ausgaben decken zu können, will die Landkreisverwaltung an ihre Reserven und rund 38 Millionen Euro an Rücklagen aufbrauchen. Landrat Michael Harig (CDU) sagte am Montag, dass sich Verwaltung und Kreistag bislang noch nie so intensiv mit einem Haushalt befassen mussten. Grund dafür seien zusätzliche Aufgaben des Landkreises sowie auch die zu erwartenden finanziellen Einbußen als Folge der Corona-Pandemie.

Die wichtigsten Investitionen sind laut Harig die Weiterführung des Breitbandprojektes des Landkreises, um Haushalte ans schnelle Internet anschließen zu können. Des Weiteren soll in Schulen in Radeberg, Großröhrsdorf sowie später in die Oberschule in Arnsdorf investiert werden. Auch Straßen und Brücken müssen gebaut werden. Allerdings verweist hier der Landrat auf knappe Fördermittel, was solche Vorhaben ausbremsen könnte.

Große Debatte blieb aus