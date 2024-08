Astrid Reichmann, die Geschäftsführerin des Vereins "Willkommen in Bautzen" sieht die Entscheidung des Kreistags sehr kritisch. "Die Ausländerbeauftragten in den Landkreisen sind als unabhängige Stelle auch in den Fachämtern sehr wichtig." Dass gleich in der ersten Sitzung des neuen Kreistages der Posten der Ausländerbeauftragten abgeschafft wurde, schockiere sie sehr. "Das Signal in die Verwaltung lautet jetzt: Wir machen nur noch das allernötigste an Unterstützung für Ausländer", sagte Reichmann. Sie befürchtet, dass Integration nun noch stärker von ehrenamtlichem Engagement abhängt. Reichmann engagiert sich in der Flüchtlingshilfe, organisiert Dolmetscher und Deutschkurse für Zugewanderte.