Ein kleiner, roter Bus steht am Rand der Hauptstraße im Örtchen Göda in der Nähe von Bautzen. Im Bus sitzen Helen Mersiowsky von der Verbraucherzentrale Ostsachsen und ein Kunde, der viele Fragen zu seiner Rentenversicherung hat. Insgesamt drei dieser roten Busse touren ab sofort durchs ländliche Sachsen, um Finanz-, Pflege- bis hin zu Rentenfragen von Verbrauchern zu beantworten. "Als Ratsuchender kann jeder Bürger jeden Alters kommen", erklärt Mersiowsky.

Die drei Beratungsbusse rollen in den Regionen Ostsachsen, Erzgebirge und Vogtland sowie Mittelsachsen insgesamt 34 Standorte an, erklärt der Vorstand der Verbraucherzentrale Sachsen, Andreas Eichhorst. "Wir können in den Bussen all das beraten, was wir auch in der Beratungsstelle vor Ort hätten", sagt er.