Doch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht Witschas' Aussagen verkürzt dargestellt, sagte er dem MDR SACHSENSPIEGEL. Man müsse den Kontext zur Asylunterkunft betrachten. "Es ist ganz offensichtlich, dass es eine Verkürzung gibt, ein Video, das völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist", meinte Kretschmer. Menschen, die nach Sachsen kämen, würden "anständig untergebracht" und bekämen die Versorgung und Unterstützung, die notwendig sei.

Kretschmer sprach sich dafür aus, Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen, um die soziale und medizinische Betreuung und ein rechtsstaatliches Verfahren zu organisieren. Überall in Deutschland gebe es die Diskussion, Turnhallen zur Unterbringung von Schutzsuchenden zu nutzen. "Das wollen wir in Sachsen nicht. Wir wollen ganz bewusst andere Formen der Unterbringung organisieren."

Dagegen sprach sich der Ausländerbeauftragte des Freistaates, Geert Mackenroth (CDU), für eine dezentrale Unterbringung Geflüchteter aus, weil das für die Integration besonders von Familien besser sei. Witschas erweise dem Arbeitsmarkt im Landkreis Bautzen einen Bärendienst, da er durch seine Äußerungen auch ausländische Arbeitskräfte davon abhalte, Wohnsitz und Arbeit im Kreis Bautzen zu nehmen.

Der Superintendent des Kirchenbezirks Bautzen, Tilmann Popp, ist von den Aussagen des Bautzener Landrats überrascht. "Ich habe mich gefragt, ob die Frage der Flüchtlinge das größte Problem bei uns im Landkreis ist", sagt Popp und verweist auf die Zahl der Asylbewerber im Landkreis. Im Jahr 2016 seien viermal mehr Geflüchtete aufgenommen worden als jetzt.

Der Superintendent beobachtet, dass sich im Landkreis Bautzen mehr Menschen wegen der Integration Geflüchteter Sorgen machen – mehr als in anderen Landkreisen. Er stellt aber auch fest, dass der Landkreis Bautzen "die mit Abstand geringste Zahl an dezentralen Unterkünften hat". Popp habe in seiner Zeit als Studentenpfarrer im Austausch mit Asylbewerbern die Erfahrung gemacht, dass Begegnung bereichere, Vorurteile und Sorgen abbaue.

Deshalb hält der Superintendent eine Unterbringung von Asylbewerbern in Wohnungen für einen geeigneten Weg, Ängste zu nehmen. "Die dezentrale Unterbringung halte ich eher für eine Form um eine Befriedung herbeizuführen als dass es zu einer Eskalation führt", erklärt Popp. Der Landkreis Bautzen schöpfe seine Möglichkeiten zur dezentralen Unterbringung Geflüchteter aber nicht aus, so der Eindruck des Superintendenten.

Das Landratsamt stellte am Mittwochnachmittag in einem Pressestatement zur Weihnachtsansprache des Landrats klar: "Der Landkreis wird seiner humanitären und gesetzlichen Aufgabe der Unterbringung natürlich nachkommen und Menschen aufnehmen, die berechtigt Schutz suchen." Das Landratsamt wies darauf hin, dass in den sozialen Netzwerken "eine stark reduzierte Fassung des Videos" verwendet werde, die den eigentlichen Kontext ausspare.