Das Landratsamt Bautzen will ab kommenden Montag, 15. November, eine allgemeine Testpflicht einführen und hat dafür beim Sozialministerium ein Modellprojekt eingereicht. Demnach soll im Landkreis mindestens bis Ende Januar 2022 ein 1G-Modell gelten. Das sieht die Öffnung von bisherigen 2G-Angeboten für alle Getesteten vor. Die Testpflicht soll dann auch für alle Geimpften und Genesenen gelten. Damit will die Kreisverwaltung die Infektionszahlen verringern und die Überlastung von Kliniken verhindern.

Das Landratsamt begründet den Vorstoß damit, dass auch Geimpfte das Coronavirus übertragen können. Zwischen 15 und 20 Prozent aller Neuinfektionen im Landkreis Bautzen beträfen Geimpfte, teilte die Behörde mit. Vize-Landrat Udo Witschas hält das "Beharren auf der 2G-Regelung in der Hoffnung auf einen zusätzlichen Impferfolg" als einen "gefährlichen Weg". 1G sei "sinnvoller", sagt Witschas. Das Landratsamt bringt den drastischen Anstieg der Corona-Infektionen mit dem Ende der kostenfreien Bürgertests in Verbindung.

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt fast 630 Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut für den Landkreis mit knapp 770 an. Obwohl die Zahl der Mitarbeiter im Gesundheitsamt verdoppelt wurde, kommt das Landratsamt mit der Kontaktnachverfolgung bei Infizierten nicht hinterher. Aktuell bearbeite das Amt einen Rückstand von rund 1.800 Fällen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung.