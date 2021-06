Strukturwandel in Hoyerswerda "Der Mensch geht und der Wolf kommt – so ist das nicht"

Sigruns Tochter Annemarie ist mein Patenkind: schlank, sportlich, singt gern. Mit 16 Jahren hat sie bereits eine wunderbare Altstimme, kann ein bisschen Cello und Klavier spielen und wird in einer Musikklasse des örtlichen Lessinggymnasiums weitergebildet.

Ob es sie auf eine große Bühne zieht, frage ich. Da muss Annemarie lachen: "Ich könnte mir höchstens vorstellen – wenn ich mich mal irgendwann noch ein bisschen mehr traue, was ja schon besser geworden ist – dass ich vielleicht mal irgendwo in einer kleinen Bar oder so singen würde. Aber dann vielleicht mit Leuten, die richtig cool drauf sind."

Auch eine Ausbildung zur Physiotherapeutin oder ab ins Ausland sind Optionen: "Irgendwo in Afrika oder Amerika, da sehe ich mich eigentlich schon."

Mehrheit befürwortet Strukturwandel

Ihre Heimat, mit viel Natur und Kultur, lieben Tochter wie Mutter gleichermaßen. Dazu zählt sorbisches Volksgut genauso wie die Vorbereitung zur Weiberfastnacht. Umso wütender macht es meine Freundin, dass trotz avisierten Kohleausstiegs weiterhin Landschaft in der Lausitz weggebaggert wird.

Rückwärtsgewandt findet das auch die Mehrheit der Befragten im Lausitz-Monitor, denn erstmals überwiegt der Anteil derer, die den Kohleausstieg befürworten. 67 Prozent der Lausitzer sind der Meinung, dass ein tiefgreifender Strukturwandel in der Region notwendig sei. Lediglich 18 Prozent meinen, dass grundsätzliche Veränderungen nicht notwendig seien.

Auf dem Dach des Lausitzcenters in Hoyerswerda flattern Werbefahnen im Wind. Unten in der Einkaufspassage dudelt Centermusik. Überwiegend Rentner bummeln mit Mundschutz die überdachte Ladenzeile entlang – kaufen etwas beim Bäcker oder Imbiss, schauen sich die Auslagen der Geschäfte an. Durch eine Tür und über einen Treppenaufgang erreiche ich die Büroräume des Hoyerswerdaer Tageblattes – die erste Redaktion, in der ich gearbeitet habe.

Nichts Wesentliches fehlt

Mirko Kolodzeij sitzt – coronabedingt separiert – in einem zwei Quadratmeter kleinen Kabuff und bestückt die Online-Ausgabe der Lokalzeitung, die hier das eingelegte Regionalblatt der Sächsischen Zeitung ist. Neben der Tastatur stehen noch der Gurkensalat vom Mittagessen und ein Kaffeebecher. Viel Platz ist nicht mehr.

Wir gehen in die Küche. Auf dem Weg entdecke ich mehrere aufgehängte Zeitungsblätter. Mirko Kolodzeij erzählt: "Jeder, der hier weggeht, bekommt so eine Seite. Das ist so eine Ahnengalerie. Und ich darf nicht weg, weil … hier ist keine Wand mehr." Weiter hinten wäre noch ein Plätzchen. "Ja, da muss ich mich beeilen."

Manche Leuten denken, dass man hier aufpassen muss, dass man hier nicht von der Weltkante runterfällt. Mirko Kolodzeij Redakteur "Hoyerswerdaer Tageblatt"

Zunächst aber setzen wir uns an den Küchentisch. Durch das geöffnete Fenster dringen leise Stimmen herein. Und Mirko lehnt sich zufrieden lächelnd zurück. Er hat schon für Privatradios in Leipzig und Berlin als Autor, Moderator, Nachrichtensprecher gearbeitet und dort gelebt. Zwischendurch baute er in Hoyerswerda das Lokalfernsehen und Lokalradio mit auf, schrieb nebenbei immer mal fürs Hoyerswerdaer Tageblatt. 2006 fand er hier schließlich seine Heimat: "Dann dachte ich so: für zwei, drei Jahre. Nun sind es inzwischen 15 und mir fehlt eigentlich im Wesentlichen nichts." Geprägt durch den Kohleabbau: die Lausitz. Bildrechte: dpa

Kurze Wege zur Arbeit und Erholung. Modern ausgebaute Stadtlinie. Kultur. Sport. Zoo. Cafés – alles da: "Manche Leute denken, dass man hier aufpassen muss, dass man hier nicht von der Weltkante runterfällt. Und so ist es ja nicht. Dieses Bild – der Wolf kommt und der Mensch geht – das ist natürlich ein wunderschönes Narrativ, das man erzählen kann, aber das stimmt nicht."

Sagt der Mitt-Vierziger, der gekommen ist um zu bleiben. Laut Lausitz-Monitor sind 28 Prozent der Bürger, die weggingen, auch wieder zurückgekehrt – die größte Gruppe davon sind einkommensstarke Männer. Kultur, Cafés – alles da, sagen die Einwohner von Hoyerswerda. Bildrechte: dpa

Studieren in der Großstadt

Doch was sagen junge Menschen aus der Region? Andrea Gabriel ist Gymnasiallehrerin für Deutsch und Englisch am Foucault-Gymnasium Hoyerswerda. Ich bin mit ihr und drei Elftklässlern verabredet: Clara, Cora und Cody. Wir setzen uns an verschiedene Tische im Englischraum. Über uns prangt ein Schild mit dem legendären Ausspruch von Queen Mum aus Weltkriegstagen: "Keep Calm and Carry on – ruhigbleiben, weitermachen!"

Die Jugendlichen haben trotz Corona-Pandemie ihre Ziele fest im Blick: Clara will Medizin bei der Bundeswehr in Bonn oder Hamburg studieren, Cora Psychologie in einer größeren Stadt oder im Ausland und Cody sagt: "Also ich möchte Osteopathie studieren und das ist in der Lausitz auch nicht möglich und deswegen wird es auch erstmal aus der Lausitz rausgehen. Aber später würde ich gern wieder zurückkommen."

Cora schmunzelt: "Ich war überrascht von Cody gerade, weil ich eher höre, dass die Leute wegwollen." Clara bestätigt das: "Ich kenne mehrere, die sagen, die würden gern weg, um was Neues kennenzulernen. Aber es sind halt auch viele, die sagen: 'Ja, warum soll ich hier weggehen? Ich hab' hier alles!'."

Junge Frauen ziehen weg

Clara und Cora – vielleicht auch meine Patentochter Annemarie – stehen für die bedenklichste Zahl im Lausitz-Monitor, denn jede fünfte junge Frau zwischen 16 und 28 will in den nächsten Jahren die Lausitz verlassen.

Auch ihre Tochter ist in eine Großstadt gezogen, erzählt Gymnasiallehrerin Gabriel. In der Familie haben sich damit die Verhältnisse umgekehrt: "Ich selbst war ein Jahr in Russland, war ein Jahr in Amerika, war drei Jahre in Spanien. Und für mich stand fest, dass ich auf gar keinen Fall hier zurück möchte. Da es aber meiner Tochter hier besser ging, sind wir zurückgekommen."