Im Erlebnisbad mit Kinderbecken und Strömungskanal gibt es dagegen kaum Änderungen. Die Bausubstanz sei hier in einem guten Zustand gewesen, sagt Matthias Brauer. Die Modernisierung sei dennoch wichtig. Der Geschäftsführer weiß, dass manche das Projekt kritisch sehen und Arbeitsplätze wichtiger fänden, als ausgerechnet ein Spaßbad zu sanieren. "Aber wenn wir das ganze Umfeld in Hoyerswerda nicht schön machen, wer will dann noch hierbleiben?", gibt Brauer zu bedenken.