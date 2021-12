Eine Mäusejagd ist einem 81-Jährigen so außer Kontrolle geraten, dass am Ende seine Garage in Flammen. In Lauta im Landkreis Bautzen wollte der Senior mit einem mit einer Propangasflasche betriebenen Brenner die Mäuse aus seiner Garage vertreiben, wie die Polizei mitteilte. Durch die Flamme seien jedoch zunächst einzelne Gegenstände in der Garage und schließlich die gesamte Garage in Brand geraten.