Auf der Bautzener Straße in Weißwasser hat die Polizei am Dienstagabend ein Fahrzeug mit aufgetauten Lebensmitteln entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, kam das Auto aus Berlin und war mit 18 Kartons Entenfleisch und Fisch beladen. Diese waren laut Polizei nicht mehr tiefgefroren. Es besteht der Verdacht, dass die Kühlkette unterbrochen wurde. Der 54 Jahre alte Fahrer hatte vor, die Ware an ein Restaurant in Weißwasser zu liefern. Die Beamten verständigten das Lebensmittelamt des Landkreises. Dort wird die Ware nun überprüft. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der örtliche Kriminaldienst.