Polizei und Staatsanwaltschaft Görlitz ermitteln wegen eines mutmaßlichen Tötungsverbrechens. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, war am frühen Sonntagmorgen eine leblose junge Frau in einem Waldgebiet bei Laußnitz im Landkreis Bautzen gefunden worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.