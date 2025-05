In einem Wald in Laußnitz hat die Polizei am Sonntag die Leiche einer 21-Jährigen gefunden. Tatverdächtig ist ein 16-jähriger Deutscher, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Görlitz am Montag mitteilten. Sie ermitteln wegen eines mutmaßlichen Tötungsverbrechens. Der Minderjährige wurde vorläufig festgenommen und am Montagmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die einstweilige Unterbringung wegen Totschlags in der geschlossenen Abteilung eines Fachkrankenhauses an.