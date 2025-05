Im Fall der im Wald bei Laußnitz getöteten 21 Jahre alten Frau ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Dresden. Am vergangenen Sonntagmorgen war ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden, der die Frau getötet haben soll. Sie wurde leblos gefunden. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung eines Richters vorläufig in ein geschlossenes psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Er habe seinen Wohnsitz in Dresden, daher sei nun die Dresdner Staatsanwaltschaft für den Fall aus Görlitz zuständig. Sie ermittelt gegen den Minderjährigen wegen Totschlags.

Gemeinsam mit der Polizeidirektion Görlitz suchen die Dresdner Ermittler nun Zeugen. "Nach dem bisherigen Erkenntnisstand begann am Abend des 17. Mai 2025 in einem Waldgebiet bei Laußnitz (Ottendorf-Okrilla) eine Techno-Veranstaltung, die bis in die Morgenstunden des 18. Mai 2025 dauerte. Es ist davon auszugehen, dass sowohl der 16-jährige Beschuldigte als auch das 21-jährige Opfer der Tat an der Veranstaltung teilgenommen haben", schreiben die Ermittler in einer Mitteilung.