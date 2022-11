Das Unternehmen ist eine von nur drei Leinenwebereien in Deutschland. Es produziert vom Halbleinen-Geschirrtuch über hochwertige Bettwäsche bis hin zu technischen Geweben eine Vielzahl von Stoffen. In den vergangenen Jahren war es wegen steigender Materialpreise und Lieferproblemen bei Garnen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Schließlich musste die Leinenweberei diesen Sommer Insolvenz anmelden. Die neuen Investoren haben nun bereits erste Maßnahmen in die Wege geleitet, um den Weiterbetrieb zu sichern.