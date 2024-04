Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael

Lausitzer Leinöl Lecker und gesund: 100 Jahre Leinölproduktion in Hoyerswerda

Hauptinhalt

12. April 2024, 19:01 Uhr

Was macht den Oberlausitzer stark? Leinöl und Quark! Da ist sich zumindest Fritz Schkommodau sicher. Er ist der Enkel des Gründers der Lausitzer Ölmühle in Hoyerswerda. Die feiert am Sonnabend ein ganz besonderes Jubiläum - und ist in den vergangenen 100 Jahren schon durch einige Höhen und Tiefen gegangen.