Die Ölpressen in der Produktionsstätte der Lausitzer Ölmühle in Hoyerswerda laufen auf Hochtouren. Im Januar und Februar habe es bei der Nachfrage nach Leinöl eine Flaute gegeben. Jetzt aber ziehe der Absatz wieder an, berichtet Regine Jorga, die Geschäftsführerin des Unternehmens. Von März bis September sei Hoch-Zeit für den Verkauf ihrer Leinöl-Produkte. Dann kommen bei den Menschen in der Region wieder öfter frische Pellkartoffeln mit Leinöl und Quark auf den Tisch. Im Sommer geben viele das Leinöl in den Salat. Ungewiss ist aber, ob die Ölmühle die steigende Nachfrage auch befriedigen kann. Denn dem Unternehmen machen Lieferprobleme wegen des Ukraine-Kriegs zu schaffen.