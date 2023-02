Ferienprojekt Kamenzer Kinder bauen Lessing aus Lego

Hauptinhalt

Die meisten Kinder lieben Legosteine und bauen daraus ihre eigenen Welten. Warum also nicht diese Begeisterung nutzen, um sie mit Lessing zu verbinden? Das dachten sich die Stadtbibliothek Kamenz und das Lessingmuseum und riefen zum Bau eines Lego-Lessings auf. Am Montag fiel der Startschuss in einer Ferienwerkstatt. Die Resonanz war groß.