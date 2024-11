In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Personen in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Lichtenberg bei Pulsnitz eingebrochen und haben viel Chaos hinterlassen. Nach Angaben der Feuerwehr haben sie hochwertige Rettungsgeräte für etwa 17.000 Euro gestohlen. Außerdem wurde in der Fahrzeughalle und in zwei Feuerwehrautos den Inhalt eines Feuerlöschers versprüht.