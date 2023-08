Zwischen Uhyst und Salzenforst ist am Freitagabend ein Lkw in Brand geraten.

Bildrechte: Rocci Klein

Auf der Autobahn 4 ist in Richtung Görlitz ein Lkw in Brand geraten. Ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN, der Lkw habe zwischen den Anschlussstellen Uhyst und Salzenforst Feuer gefangen. Die Feuerwehr sei bereits mit vielen Kräften vor Ort, das Technische Hilfswerk sei zur Unterstützung ebenfalls angefordert worden und auf dem Weg zum Brandort. Welche Auswirkungen der Brand auf den Freitagsverkehr in Richtung Görlitz haben wird, ist noch unklar. Aktuell ist die Autobahn in Fahrtrichtung gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, dazu liegen bisher keine Angaben vor. Laut MDR-Verkehrsdienst gibt es bereits Stau.