Auf der Autobahn 4 ist in Richtung Görlitz ist am Freitagabend ein Lkw in Brand geraten. Zwischen den Anschlussstellen Uhyst und Salzenforst hatte das Fahrerhaus eines polnischen Lkws gegen 18:16 Uhr Feuer gefangen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage von MDR SACHSEN. Auf dem Anhänger habe der Laster Altreifen transportiert. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) löschten bis in die Nachtstunden das Fahtzeug. Viele Kräfte seien zur Unterstützung angefordert worden. Laut Polizei gibt es bislang keine Verletzten. Zur Höhe des Sachschaden liegen noch keine Informationen vor.