Zwischen Uhyst und Salzenforst ist am Freitagabend ein Lkw in Brand geraten.

Die Autobahn 4 in Richtung Görlitz ist nach einem Lkw-Brand zwischen Uhyst und Salzenforst wieder frei. Wie die Polizeidirektion Görlitz auf MDR-Anfrage mitteilte, konnte die Strecke in der Nacht auf Samstag kurz vor 1 Uhr wieder freigegeben werden. Die Reinigungsarbeiten, die seit Freitagabend angedauert hatten, seien beendet.

Das Fahrerhaus des polnischen Lkw habe gegen 18:16 Uhr Feuer gefangen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage von MDR SACHSEN. Auf dem Anhänger hatte der Laster demnach Altreifen transportiert. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) löschten bis in die Nachtstunden das Fahrzeug. Viele Kräfte seien zur Unterstützung angefordert worden. Laut Polizei ist niemand verletzt worden. Zur Höhe des Sachschaden liegen noch keine Informationen vor.

Die Autobahn in Richtung Görlitz war aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Nach Informationen des MDR-Verkehrsdienstes stockte am Abend auch in Richtung Dresden der Verkehr. Der Autobahnverkehr wurde zwischenzeitlich umgeleitet.