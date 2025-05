Trotzdem versuchen mehrere Mitglieder des Gemeinderats das Projekt weiter zu kippen. Jetzt wollen sie den städtebaulichen Vertrag zwischen dem Bauherren und der Gemeinde Lohsa überprüfen lassen . "Der Vertrag sollte auf mögliche Verfahrensfehler eingesehen werden", erklärte Udo Steglich (Linke) in der Gemeinderatssitzung.

Bürgermeister Thomas Leberecht hält weiter an dem Projekt fest. Denn ein Rückzieher durch den Gemeinderat sei nicht nur rechtlich unmöglich, "eine Rücknahme würde auch die Zuverlässigkeit aller Gemeinderatsbeschlüsse in Frage stellen", schrieb er. "Das Vorhaben des Projektträgers geht also weiter." Die Firma Sabowind aus Freital, die das Projekt umsetzen soll, wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Thema äußern.