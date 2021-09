Nach dem gewaltsamen Tod eines 16 Jahre alten Mädchens in Großröhrsdorf bei Bautzen am Mittwoch konzentriert sich die Fahndung auf das Umfeld der Getöteten. Kräfte der Mordkommission, der Einsatzpolizei und Kriminaltechniker waren am Tatort und suchten diesen auf mögliche Spuren ab, so die Polizeidirektion Görlitz. "Wir fahnden im Moment im Nahbereich der Getöteten nach dem Tatverdächtigen", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Auch Nachbarn würden befragt.