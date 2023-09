1992 wurde das Möbelwerk in Wittichenau eröffnet. Bildrechte: dpa

Warum schließen die Maja-Möbelwerke? Maja Möbel ist einer der größten Arbeitgeber in der Region und das größte Möbelwerk in Sachsen. In seinen besten Zeiten arbeiteten dort rund 900 Menschen, jetzt sind es rund 450. Anfang August hatte die Geschäftsführung angekündigt, den Standort zum Jahresende schließen zu wollen.



Hintergrund ist, dass die schwedische Möbelkette Ikea als einziger Kunde keine Aufträge mehr nach Wittichenau vergeben will. Seit mehr als 25 Jahren hat das Maja Möbewerk jährlich mehr als sechs Millionen Möbelstücke für Ikea produziert. Das Werk gibt es seit 1992.