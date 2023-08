Das Maja-Möbelwerk in Wittichenau bei Kamenz wird Ende des Jahres geschlossen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wurden die rund 450 Mitarbeitenden am Vormittag über das Aus informiert. Die Maja-Geschäftsführung begründete die Schließung damit, dass zum Jahresende ein wichtiger Großkunde seine Zusammenarbeit gekündigt habe.