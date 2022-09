In den vergangenen Wochen gab es in den sozialen Netzwerken vermehrt Meldungen, dass im Landkreis Bautzen ein unbekannter Mann Kinder angesprochen haben soll. Auch der Polizeidirektion Görlitz sind diese Hinweise bekannt. Dem Polizeirevier Kamenz liegen sechs entsprechende Meldungen vor, aus dem Bereich Bautzen gibt es fünf Meldungen, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Die Betroffenen hätten übereinstimmend von einem Mann berichtet, der aus einem dunklem Auto heraus in deutscher Sprache entweder Schokolade angeboten hat oder Hundewelpen zeigen wollte, sagt Anja Leuschner von der Polizeidirektion Görlitz. Einige Kinder hätten angegeben, dass der Mann maskiert gewesen sei. Die Kennzeichen des Autos seien teilweise abgeklebt gewesen. Man nehme diese Hinweise ernst und gehe ihnen nach, so Anja Leuschner.

Die Polizeisprecherin rät jedoch auch davon ab, ungeprüfte und nicht offiziell bestätigte Informationen in den sozialen Medien zu verbreiten. Hier bestehe die Gefahr der "Übersensibilisierung" bis hin zur Verdächtigung von Unschuldigen. In diesem Zusammenhang stellt sie auch noch einmal klar, dass der Polizei in der Stadt Radeberg und den umliegenden Gemeinden keine Fälle dieser Art bekannt seien. Zuvor hatte es Meldungen im Internet gegeben, in dem auch dort vor einem Mann im dunklen Auto gewarnt wurde. In den Internet-Informationen hieß es, dass nach Rücksprache mit der Polizeidirektion Radeberg diese Warnung ernst zu nehmen sei. Allerdings gibt es in Radeberg gar keine Polizeidirektion.