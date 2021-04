Bei privaten Bauarbeiten ist am Sonnabendmorgen ein 32 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. In Piskowitz (Landkreis Bautzen) hatten drei Männer an einem Haus gearbeitet. Laut Polizeidirektion Görlitz wollten sie am Haus Fundamente einbringen und hatten die Mauern freigelegt. Aus noch ungeklärter Ursache brach kurz nach 8 Uhr ein Stück der Hauswand ein. Steine begruben den Hausbesitzer.