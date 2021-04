Der Tierhalter in Kamenz ist nicht der einzige, der dieses Jahr eine solch verstörende Entdeckung machen musste. Insgesamt elf Nutztierrisse sind der Fachstelle Wolf in diesem Jahr schon für den Landkreis Bautzen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mitteilt, ist bei neun davon der Wolf mit "hinreichender Sicherheit" als Verursacher festgestellt worden. Die Fachstelle stuft in fünf verschiedene Kategorien ein: in Bearbeitung, keine Bewertung möglich, unklar, andere Ursache - oder eben "Wolf hinreichend sicher".