Nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl will der Bautzener Landrat Michael Harig sein Amt als CDU-Kreisvorsitzender zur Verfügung stellen. Auf Anfrage von MDR SACHSEN sagte er:

Ich möchte die Verantwortung gern an Vertreter der jüngeren Generationen abgeben. Insofern gehe ich davon aus, dass sich entsprechende Kandidaten finden.

Allerdings stellte er ebenfalls in Aussicht: "Für den Fall, dass dem nicht so ist, werde ich mich in diesen schwierigen Zeiten der Verantwortung nicht entziehen. Voraussetzung ist jedoch ein klares Votum des Parteitages."