Zwei schwere Unfälle in der Oberlausitz haben den Auftakt der Zweiradsaison überschattet. Ein tödlicher Unfall mit einem Motorradfahrer ereignete sich am Dienstagabend westlich von Zittau. Ein 49-Jähriger Motorradfahrer stieß auf der Kreisstraße 8656 bei Niederoderwitz frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz hatte der Autofahrer bei einem Überholmanöver offenbar das entgegenkommende Motorrad übersehen. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der 21-Jährige Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.