Im Sorbischen Museum sehen Besucher und Besucherinnen ab Sonntag Kopfschmuck und Trachten aus der Slowakei. Den trugen dort früher Bräute und Brautjungfern. Besonders der aufwändig gestaltete Kopfschmuck, in der Mehrzahl "Party", gehört bis heute zu den Festen. Mehr als 50 Beispiele aus mehreren slowakischen Regionen stellt eine weltweit tourende Ausstellung vor, die in den kommenden Wochen Halt in Bautzen macht.