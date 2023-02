Klaus Wechsler hat dafür in den Glasvitrinen mehrere Lebensräume der Pilze nachgebaut. Neben dem Auwald geht es in den Laub-, Nadel- oder Buchenwald, außerdem auf eine Düne, ins Moor oder auf trockene Böden. Besonders stolz ist der 69-Jährige auf den Abguss eines extrem seltenen Weißtannenstachelbartes.



Der Pilz sieht aus wie ein zerrupfter weißer Bart, der an einem Stamm klebt. Er wachse nur an mehreren hundert Jahre alten morschen Weißtannenstämmen, die es noch in den Kernzonen des Schwarzwaldes und des Bayerischen Waldes gebe, erzählt Klaus Wechsler. An seinem Abguss habe er gut zwei Jahre gearbeitet. Jetzt ist auch der Stachelbart in Kamenz zu bewundern. Die Sonderausstellung mit dem schlichten Titel "Pilze" beginnt am 11. Februar im Museum der Westlausitz in Kamenz und ist bis November zu sehen.