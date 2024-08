In Bautzen ist am Mittwoch der Grundstein für die neue Kreismusikschule gelegt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird dafür das ehemalige Straßenverkehrsamt umgebaut. Das Projekt umfasse die Sanierung des bestehenden Gebäudes sowie die Erweiterung durch einen Neubau. So sollen Unterrichts- und Verwaltungsräume sowie ein neuer Saal entstehen.