Lebendige Geschichte

Die gut 30 Soldaten, die hier marschieren, gehören zum Verein "Napoleonstraße 1813". Er hat sich der Geschichte der Napoleonischen Kriege in Sachsen verschrieben. Dafür zeigen seine Mitglieder ganzen Einsatz und lassen die historischen Ereignisse lebendig werden: Sie verwandeln sich in Adjutanten, Grenadiere oder Offiziere und treffen sich regelmäßig zu Biwaks. An diesem Sonnabend ist auch Patrick Wagner aus Leipzig dabei.

Erlebte Geschichte wollte ich mitmachen. Und weil es bei der Artillerie am lautesten ist, bin ich zur Artillerie. Patrick Wagner Verein "Napoleonstraße 1813"

Weltgeschichte in Großdrebnitz

Als Artillerist darf Wagner zur Enthüllung der Gedenktafel natürlich auch die Salutschüsse abfeuern. Die Tafel erinnert an die Geschehnisse in Großdrebnitz im September 1813. Damals trafen mehrere Regimenter Naopoleons auf russische Truppen. Bei den heftigen Gefechten kam der französische Brigadegeneral Francois-Basile Azemar ums Leben, auf den Napoleon große Stücke hielt, erzählt Gerd Schneider alias General von Brause. Auch ein Lazarett wurde hier eingerichtet. "Das war schon ein Stück Weltgeschichte, was hier geschrieben wurde", findet der 66Jährige. Auch Salutschüsse müssen geübt werden. Bildrechte: MDR/Viola Simank