An der kleinen Spree zwischen Spreewiese und Litschen im Landkreis Bautzen haben Pflegemaßnahmen begonnen. Wie die Landestalsperrenverwaltung informierte, werden in den kommenden drei Jahren nun regelmäßig die Ufer gemäht, das Flussbett entkrautet und Abflusshindernisse beseitigt. Außerdem sollen Schäden an Böschungen und am Ufer beseitigt werden.