Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit ist am Krankenhaus St. Johannes in Kamenz am Freitag die neue zentrale Notaufnahme eingeweiht worden. Etwa 900 Quadratmeter Fläche im Erdgeschoss der Klinik wurden umgestaltet. In den offenen Räumen gibt es jetzt auch einen Überwachungsbereich, in dem Patienten beobachtet werden können, wenn die Diagnose noch unklar ist. Not-OP und Schockraum sind ebenfalls integriert.