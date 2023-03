Ursprünglich war der Ersatzneubau mit 2,68 Millionen Euro veranschlagt worden. Nachdem die Kosten für Material und Bauleistungen in den vergangenen Monaten stark gestiegen sind, genehmigten jetzt die Bautzener Kreisräte die knappe Million Euro für Mehrkosten. Im Frühjahr 2024 soll die alte Rettungswache ausgemustert werden und der Umzug in die neue Rettungswache erfolgen.

Die neue Rettungswache gehört zum Rettungswachenbereich Süd und ist eine Außenstelle von Bischofswerda. Nach ihrer Inbetriebnahme in einem Jahr sichert sie nicht nur die medizinische Notfallversorgung im Oberland sondern auch bis in Randbereiche des benachbarten Landkreises Görlitz. Bis zu 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in der Wache arbeiten, in einer Schicht sind am Tag acht und in der Nacht fünf Notfallsanitäter beschäftigt, hieß es.