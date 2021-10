Bauamtsleiter Albrecht Gubsch wird neuer Oberbürgermeister von Löbau

Im Frühjahr war der amtierende Löbauer Oberbürgermeister Dietmar Buchholz krankheitsbedingt zurückgetreten. Deshalb wurde vor Ablauf seiner Amtszeit eine Neuwahl erforderlich. Im ersten Wahlgang Ende September erhielt keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit. Aussichtsreichster Kandidat war damals Heiko Neumann von der Bürgerliste Löbau. Der in der Stadt bekannte Optikermeister erreichte knapp über 30 Prozent. Dicht auf den Fersen folgte ihm damals Albrecht Gubsch mit knapp 28 Prozent. Nun beim zweiten Wahlgang am Sonntag machte Gubsch das Rennen. 2.283 stimmberechtige Löbauerinnen und Löbauer entschieden, dass der Bauamtsleiter jetzt den Chefposten im Rathaus für weitere sieben Jahre übernehmen soll. Der Optiker Neumann holte immerhin 2.055 Stimmen und damit 36,3 Prozent. Damit entschieden am Sonntag nur 228 Stimmen über den Ausgang der Wahl in der großen Kreisstadt.