Der Spirituosenhersteller Mast-Jägermeister SE hat in Kamenz das Richtfest für ein neues Fasslager gefeiert. Laut Unternehmen kostet der Neubau 17,6 Millionen Euro und bietet Platz für 225 Eichenfässer, in denen der Grundstoff für den bekannten Kräuterlikör über Monate reifen soll. Wie das Unternehmen mitteilte, ist das neue Gebäude mit modernsten umweltfreundlichen Technologien ausgestattet. So sorgen eine Solaranlage und ein Regenwassermanagement-System dafür, dass das Lager CO2-neutral arbeitet.