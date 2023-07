Zivilcourage Stadtapotheke öffnet ersten "Noteingang" in Bautzen

Blöde Sprüche, ein Diebstahl, eine aufdringliche Person oder Kreislaufprobleme. Es gibt Situationen, bei denen man am liebsten erst einmal der Öffentlichkeit entfliehen möchte. Ein Raum zum Durchatmen wäre dann gut, um die Gedanken zu ordnen und weitere Schritte zu unternehmen. In Bautzen bieten jetzt einige Läden und Vereine genau diese Zuflucht an. Es ist ein neuer Weg, Zivilcourage zu zeigen.