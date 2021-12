Für Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) war am Mittwoch bereits Bescherung. Kurz vor Weihnachten erfüllte ihm die Landesdirektion Sachsen seinen Wunsch: Neben seiner Tätigkeit als Oberbürgermeister darf er nun auch als Standesbeamter im Rathaus arbeiten.

Wie die Stadt mitteilte, hat die Behörde dem Oberbürgermeister recht gegeben und die Beschlüsse des Stadtrates dazu für rechtswidrig erklärt. In seinen Sitzungen am 13. Oktober und am 10. November hatte der Stadtrat den Plänen des Oberbürgermeisters jeweils eine Absage erteilt.