Die Oberlausitz-Kliniken wollen ihr medizinisches Angebot erweitern. Geschäftsführer Jörg Scharfenberg hat am Dienstag in Bautzen die "Medizinstrategie 2030" vorgestellt, die mehrere neue Fachabteilungen und Spezialisierungen vorsieht. Im Oktober haben bereits am Standort in Bautzen eine neue Fachabteilung für Geriatrie (Altersmedizin) sowie ein Brustzentrum ihre Arbeit aufgenommen.