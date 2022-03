Im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet gibt es die meisten wild lebenden Schlangen und Eidechsen in Sachsen. Das zeigt der erste Reptilienatlas, den der Freistaat jetzt veröffentlicht hat. Im Osten von Sachsen sind wild lebende Schlangen und Eidechsen oft anzutreffen.

Sechs der sieben einheimischen Reptilienarten kommen in der Oberlausitz vor. Dazu zählen Blindschleiche, Zauneidechse, Ringelnatter, Waldeidechse, Glattnatter und Kreuzotter. Sie finden in der abwechslungsreichen Landschaft der Region ein passendes Plätzchen. Moore und Fischteiche gibt es in der Oberlausitz ebenso wie offene Schneisen und trockene, sonnige Landschaften.