Einen Ansturm wird es nicht nur in Bautzen geben. Auch 40 Kilometer weiter am Bärwalder See wird es Ostern voll, zumindest auf dem Campingplatz von Peter Hesse. "Ostern haben wir hier das erste Mal Ausnahmezustand", freut sich der Betreiber des Sternencamps. Seine 104 regulären Stellplätze werden nicht ausreichen, 120 Camper haben sich über das Wochenende angemeldet. "Ein super Start in die Saison."

Peter Hesse ist seit November 2021 der neue Pächter des Sternencamps am Bärwalder See. Er hat in den zurückliegenden Wochen den Service für Radtouristen ausgebaut, Kochstellen und Kühlmöglichkeiten geschaffen. Die ersten Oster-Camper sind bereits da und genießen das Flair auf dem Platz direkt am See, wie ein Paar aus Dortmund: "Wir sind gern in der Natur, weil wir aus der Stadt kommen. Bei uns ist immer viel Trubel. Deshalb kann man das hier sehr genießen."

Der Bärwalder See bei Boxberg ist der größte See Sachsens. Seit 2011 hat er am Hafen Klitten sogar einen Leuchtturm.

Jenseits der "Osterhauptstadt" Bautzen oder Campingplätzen ist nicht immer alles ausgebucht. Trotzdem ist man vielerorts zufrieden mit dem Ostergeschäft, so wie Steffen Herricht in Jonsdorf. Er betreibt das Hotel Dammschenke und hat über die Feiertage und die Osterferien kein Zimmer mehr frei.

