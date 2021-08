Der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) hat sich in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder gewandt. In dem Schreiben übt der Politiker scharfe Kritik an den Corona-Maßnahmen der Bundes- und der Landesregierung. So sei es unverständlich, dass trotz der hohen Anzahl an geimpften älteren und gefährdeten Personen, erneut über harte Corona-Maßnahmen nachgedacht werde. Harig forderte Merkel und die Länderchefs auf, wieder für Normalität und die Gewährleistung der Grundrechte zu sorgen.