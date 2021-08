Bürgermeister aus der sächsischen Lausitz kritisieren die fachliche Ausrichtung der geplanten Großforschungszentren in der Region. Ihren Unmut brachten die Rathauschefs von Hoyerswerda, Kamenz, Lauta und Reichenbach/OL in einem offenen Brief an das Bundesforschungsministerium zum Ausdruck. In die engere Auswahl war unter anderem ein Forschungsinstitut für Weltraumressourcen und das Deutsche Zentrum für Astrophysik gekommen. Für diese beiden Themen gebe es in der Lausitz keinerlei Basis an den sächsischen Hochschulen, auch in Brandenburg sei dies schwierig, erklärten die Bürgermeister.